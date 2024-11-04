Более 200 воспитанников Нахимовского училища от 12 лет на оккупированных территориях заставили принять присягу на верность РФ. В этом году посвящение впервые состоялось в оккупированном Мариуполе.

Враг милитаризирует украинских подростков. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в основном "кадетами" открытого в Мариуполе филиала Нахимовского училища являются дети, которые оказались в сложных жизненных условиях или потеряли родителей из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас в мариупольском филиале обучается 240 детей.

По данным Центра сопротивления, оккупационные власти Кремля планируют удвоить количество классов с военной подготовкой уже к концу этого учебного года. Во временно оккупированном Мариуполе должно учиться не менее 500 "кадетов".

Отмечается, что милитаризация детей на временно оккупированной территории Украины – это еще один способ воспитания будущих военных, лояльных террористической России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Кроме того, портал "Комментарии " рассказывал, что войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что северокорейские войска, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники. По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.

