В Мариуполе детей заставили развлекать оккупантов, а за отказ - наказывали (ФОТО)

Во временно оккупированном городе Мариуполь оккупанты действуют с цинизмом, которому нет предела. На этот раз, чужаки заставили испуганных местных детей их развлекать. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне заставили детей развлекать себя в Мариуполе (фото из открытых источников)

Россияне заставили малых горожан выступать и говорить им "спасибо", вот только неизвестно по какой причине.

При этом родители получили предупреждение, когда они будут выступать против того, чтобы их дети были на сцене, их будут закрывать в подвалах.

"Спасибо и развлекать спектаклями. Родителей предупредили — кто будет против, или кто будет снимать, то подвалы в Мариуполе ждут недовольных. Если до того еще существовало второе дно дна, то сегодня его пробили окончательно", — пишет Андрющенко.

Еще он поднял актуальную проблему относительно того, считать ли руководителей спектаклей коллаборантами.

"Мое мнение достаточно радикальное. А кто имеет другое — посмотрите на фото и ответьте себе еще раз. Есть ли организаторы всего этого ада на земле коллаборантами или нет. Заодно посмотрите, в каких условиях они содержатся, и вспомните сегодняшние фото из домов обычных мариупольцев" , — Подытожил советник Мариупольского городского головы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Мариуполе вывесили Путина , Кадырова и Пушилина. Во временно оккупированном россиянами украинском городе Мариуполь вывесили большое изображение с российскими политическими деятелями и лозунгом "Ахмат – Сила". В находящемся временно под российской оккупацией украинском городе Мариуполь местные гауляйтеры вывесили большой плакат с изображением российских политиков. На изображении посередине размещен президент России Владимир Путин, а по обе стороны его прихвостны Рамзан Кадыров и Денис Пушилин.

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