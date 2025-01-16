

В библиотеки временно оккупированного Мариуполя доставлено более 1000 экземпляров русской пропагандистской литературы. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Фото: Центр национального сопротивления

Среди присланных изданий – типичные образцы российской пропаганды, в том числе серии "СМЕРШ", "Спецназ", "Штрафбат", а также псевдопатриотические произведения типа "Слепой против бешеного".

В Центре нацсопротивления подчеркивают, что это часть политики, направленной на вытеснение украинского культурного наследия. На временно оккупированных территориях Херсона российские войска уничтожили тысячи украинских книг, объявив их "экстремистскими". Под запрет попали не только классические украинские произведения, но и учебники по истории, книги о Голодоморе, преступлениях советского режима и даже детские сказки.

Россия активно использует литературу как инструмент пропаганды, пытаясь стереть национальную идентичность украинцев.

Также стало известно, что в оккупированных Россией детских садах на территориях Украины проводили акцию, где детям предлагали рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору. Дети были вынуждены благодарить оккупантов за "спасение" и новый опыт, который принесла война и оккупация.

Портал "Комментарии" писал, что Россия установила новое условие для жителей временно оккупированного Мариуполя, стремящихся получить компенсацию за разрушенное жилье. Согласно указу Кремля, компенсация будет доступна только тем, чьи дома прошли повторную инвентаризацию. Однако большинство многоэтажек, уничтоженных во время обстрелов, были полностью разрушены оккупантами, что делает невозможным выполнение этого требования.