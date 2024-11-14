В Мариуполь массово возвращаются жители: почему украинцы отчаялись

В Мариуполь массово возвращаются жители. Главная причина – отсутствие возможности наладить жизнь на подконтрольной украинским властям территории. Информацию о возвращении как мариупольцев, так и жителей других южных ТОТ подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и сам мэр города Вадим Бойченко, сообщает портал “Комментарии”.

Фото портал "Комментарии"

По словам Андрющенко, в Мариуполь вернулась треть жителей, потому что им негде жить на подконтрольной части Украины. "Причина – отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить. Если они работают, не хватает денег, чтобы обеспечить аренду. Люди вынуждены возвращаться, это абсолютно не идеологическая история", – сказал мэрский советник.

Около 30% выехавших из города в начале войны мариупольцев вернулись в оккупацию. Негативная тенденция наблюдается и по другим громадам.

Глава Секции АГУ по вопросам временно оккупированных и деоккупированных общин, мэр Мариуполя Вадим Бойченко уточнил, что возвращаются мариупольцы преимущественно из-за российской пропаганды и отсутствия собственного жилья. “Людям негде жить и нет возможности восстановить те условия, которые были у них до начала полномасштабного вторжения, поэтому они вынуждены возвращаться в оккупацию. Поэтому общей задачей для государства и местных властей является создание качественного и доступного социального жилья, которое сохранит людей в Украине и станет основой для их возвращения из-за границы", — рассказал он.

Еще одной из причин эксперты называют уныние людей в справедливости, сообщает "РБК-Украина". Ведь люди рассчитывали, что получат компенсации за утраченное имущество. Механизм для реализации этого уже создан и работает, однако требует значительных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Марьяна Безугла дала оценку ВПЛ, которые возвращаются на оккупированную территорию.