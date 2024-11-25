В магазинах Киева появились инструкции, как действовать во время ядерного удара (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором показана инструкция, как действовать в случае ядерного удара. Такой список правил распечатали в магазине LC Waikiki в одном из ТРЦ столицы.

Иллюстративное фото

LC Waikiki (LCW) – французско-турецкая марка готовой одежды и модных аксессуаров, турецкая компания-ритейлер одежды для всей семьи. Торговая сеть компании состоит из 1000 магазинов в 45 странах мира.

Напомним, что 21 ноября оккупанты нанесли удары баллистической ракетой средней дальности, которую россияне назвали "Орешник", а ГУР сообщило , что это была баллистическая ракета вероятно из состава ракетного комплекса "кедр".

Ракета была с неядерным зарядом, однако сообщалось, что подобная баллистика может нести ядерный заряд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия прорабатывает механизмы оповещения украинцев о новых ударах баллистики. Российские военные обработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами. Об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА-новости.

"Основной посыл заявления Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет в Украину не могут остаться без ответа", — заявил Песков. Он отметил, что Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, использовав баллистические ракеты.

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Днепр под атакой вражеских ракет С 5:17 21 ноября в городе прогремели очень сильные взрывы.

Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара.

В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов – городской голова Борис Филатов. "Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется. Мы имеем дело с бешенными подонками", – прокомментировал он.