Российские захватчики продолжают милитаризировать молодежь на временно оккупированных территориях Украины, открывая военно-исторические классы.

РФ милитаризирует молодежь. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, один из таких классов враг открыл в Луганском лицее-интернате. Это уже второй подобный класс. Первый такой класс враг открыл 1 сентября в Благовещенске.

Отмечается, что в классах молодежь будет изучать военную историю в российской версии, тактическую медицину, управление беспилотниками и информационную войну.

"Цель открытия классов – подготовка новых кадров для поддержки российской пропаганды и службы в армии оккупанта. Подобные классы планируется открыть в других городах Луганской области. А именно – в Сорокином (Краснодоне), Станице Луганской и Хрустальном (Красном Луче)", — сообщает Центр сопротивления.

Отмечается, что ответные действия оккупантов являются грубым нарушением прав детей и норм международного права, поскольку оккупационные власти используют образование для пропаганды и подготовки будущих солдат, заставляя молодежь участвовать в вооруженных конфликтах РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. "Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии. Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

