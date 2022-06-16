В ловушке на заводе "Азот" в Северодонецке оказались сотни мирных жителей: есть ли у людей продовольствие

Мирные жители не могут эвакуироваться из Азота в Северодонецке (фото из открытых источников)

Мирные жители, скрывающиеся на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, оказались в ловушке из-за постоянных обстрелов оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет CNN .

"Сейчас выйти оттуда невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, потому что очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев", — заявил Гайдай.

Глава военной администрации подчеркнул, что если бы кто-нибудь вышел с завода, то вполне вероятно, что российские бомбы его убили. По словам Гайдая, на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

Глава районной военной администрации Северодонецка Роман Власенко сообщил, что на химическом заводе преимущественно прячутся работники и их семьи. У людей еще есть запасы продовольствия. Но их запасы уже не пополнялись в течение 2 недель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Донецкой области бойцы терробороны уничтожили вражеский вертолет Ми-35М. Украинские воины продолжают приземлять вражеские летательные аппараты. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Как стало известно, украинские бойцы уничтожили вражеский вертолет в небе над Донецкой областью. В подтверждение своих слов наши военные опубликовали видео, на котором отражен ущерб воздушной цели противника. ВСУ дают достойный отпор российским оккупантам, пытающимся захватить украинскую землю.