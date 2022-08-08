В Ливане отказались от украинского зерна: в посольстве назвали причину

Покупатель отказался от украинского зерна, которое перевозит сухогруз Razoni , шедший из Одессы в ливанский порт Триполи. Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

В Ливане отказались от украинского зерна (фото из открытых источников)

Дипломатическое представительство опубликовало в твиттере фотографию Razoni и написало, что, по данным отправителя груза, покупатель в Ливане отказался принять груз, сославшись на более чем пятимесячную задержку с доставкой.

"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек с доставкой ( более 5 месяцев)", — сообщили в украинском посольстве.

Теперь отправитель груза ищет нового покупателя в Ливане или любой другой стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали об успехе "зернового коридора" на фоне нового шантажа Путина . Во время своего вечернего обращения 5 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал применить жесткие санкции против всей атомной отрасли РФ из-за обстрела Запорожской АЭС. Также рассказал о продолжении работы морского "зернового коридора" и конфискации российских активов. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук заявил, что Россия снова устраивает провокации и это после заявлений МАГАТЭ о необходимости непосредственного доступа к АЭС. Ядерная безопасность очень чувствительный вопрос для всего мира, поэтому РФ в своем стиле провоцирует, манипулирует, шантажирует, чтобы достичь своего. Украинские ребята очень хорошо защищают страну, готовится контрнаступление, а каких-либо серьезных побед у оккупантов нет. Поэтому они используют разные, в том числе террористические, методы против нас.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!