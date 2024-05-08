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В Литве заявили о готовности отправить свои войска в Украину: чего ждут

Литва ждет запроса Украины относительно отправления литовских солдат на украинские территории.

сегодня, 10:37
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что имеет парламентское разрешение на отправку литовских войск в Украину. По ее словам, пока этого не было сделано, ведь Украина не просила об этом Литву.

В Литве заявили о готовности отправить свои войска в Украину: чего ждут

Премьер Литвы Ингрида Шимоните. Фото из открытых источников

В интервью изданию Financial Times Ингрида Шимоните сообщила о готовности Литвы отправить свои войска в Украину. По словам Шимоните, литовские солдаты выполняли бы в Украине обучающие и тренировочные миссии. Несмотря на предоставленное разрешение от парламента Литвы, украинские власти еще не просили литовское правительство идти на такой шаг.

Также Ингрида Шимоните прокомментировала возможную реакцию России на отправку литовских войск в Украину. По словам литовского премьера, в Кремле постоянно выражают угрозы, которые не нужно слушать, чтобы помогать Украине в войне.

"Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего прислать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергают ядерной бомбардировке", — говорит Шимоните.

Также премьер ответила на вопрос о возможности депортировать украинских мужчин из Литвы в Украину. По ее словам, в Литве не будут искать украинских мужчин, чтобы потом их депортировать. Шимоните добавила, что Европейский союз предоставил им защиту до марта 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония приняла решение по украинским мужчинам беженцам с недействительными паспортами.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который назвал два условия при которых Париж может отправить свои войска в Украину. По его словам, это может произойти при падении украинского фронта и запроса от Украины о помощи.



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