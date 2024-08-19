В Литве считают, что Путин попал в ловушку Украины

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что украинская военная операция в Курской области стала ловушкой для военного руководства РФ и российского диктатора Владимира Путина.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Линас Линкявичюс в соцсети Х высказался по поводу украинского наступления на Курщине, где украинские военные захватили десятки населенных пунктов и сотни российских пленных.

"Россия в ловушке. Призывники в Курской области сдаются тысячами, потому что хотят жить. Тысячи регулярных войск вот-вот попадут в окружение, и никому до них нет дела", — заявил Линкявичюс.

Российский диктатор просчитался с войной в Украине и теперь ощущает последствия военных действий на территории России.

"Все происходит строго по плану Путина, которого просто не существует", — подытожил Линкявичюс.

Владимир Путин одним из пунктов оправдания, почему начал полномасштабную войну против Украины, указал на якобы возможность украинского нападения на Россию. Однако после 2,5 лет войны война действительно началась на территории РФ благодаря наступлению Украины в Курской области. Таким образом, впервые с момента окончания Второй мировой войны войска другой страны захватывают земли России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Путина сделал заявление по поводу переговоров с Украиной на фоне боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который пригрозил Украине из-за боев в Курской области. По его словам, если Украина пересечет "красную линию", то получит скорый ответ.



