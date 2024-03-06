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В Лисичанске коллаборанты отобрали у украинцев десятки квартир: подробности

В Луганской области захватчики заселяются в жилье местных жителей

сегодня, 19:50
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики заселяют в квартиры украинских граждан коллаборантов, которые согласились работать на оккупационные администрации.

В Лисичанске коллаборанты отобрали у украинцев десятки квартир: подробности

Враг отбирает жилье в оккупации. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, 23 семьи коллаборантов получили новое жилье в Лисичанске. Формальным поводом для заселения коллаборантов в чужие квартиры стали объяснения, что их жилье в 2022 году якобы разрушили ВСУ.

Сообщается, что предателей расселили в квартиры украинцев, покинувших город из-за оккупации.

Отмечается, что россияне опломбируют пустые квартиры выехавших из оккупированного города людей. Потом жилье объявляется бесхозяйственным и "национализируется", чтобы в дальнейшем передать семьям коллаборантов.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что каждый, кто помогает захватывать имущество украинцев, понесет ответственность за совершенное преступление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-zaselyaye-kolaborantiv-u-kvartyry-ukrayintsiv/
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