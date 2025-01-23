В Курской области заметили РСЗО, замаскированные под гражданские грузовики (ВИДЕО)

КНДР предоставила России свои реактивные системы залпового огня, замаскированные под гражданские грузовики, и их уже разместили в Курской области. Об этом стало известно из уже распространяющегося в сети видео.

Боевые грузовики на параде в КНДР

Впервые эта техника была представлена ​​на параде в Пхеньяне в 2023 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Северная Корея планирует в 2025 году передать России как минимум 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он также отметил, что в поставки входят артиллерийские системы, в том числе 170-мм самоходные установки M1989 Koksan и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) M-1991, вместе с боеприпасами к ним.

"Большинство этого оружия используется либо непосредственно на фронте в Украине, либо для учений в России", — заявил Буданов в интервью The War Zone.

По его словам, 170-мм артсистемы КНДР обладают мощным боекомплектом, а РСЗО M-1991 создают серьезные проблемы на поле боя, демонстрируя характеристики тяжелых систем. Буданов также сообщил, что за последние месяцы Северная Корея уже передала российским силам 120 артиллерийских систем Коксан и 120 единиц M-1991, а в будущем ожидается аналогичное количество этой техники. Кроме того, в 2025 году КНДР может направить часть своей пехоты для дислокации в Курской области.

Также "Комментарии" писали, как российские паблики опубликовали страшное видео, на котором отчетливо видно, как российские кафиры теряют украинских военнопленных. Сначала украинские военные, без оружия, лежат на земле лицом вниз, по форме и желтым лентам понятно, что это военные Сил обороны Украины.