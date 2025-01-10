В Курской области ВСУ унизили кадыровцев: у россиян настоящая паника

Активизация Сил обороны в Курской области заставила многих начать строить теории о целях этой операции, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, звучали самые разные версии этой активизации, среди которых это – выход на Курскую АЭС и даже сам Курск, а также, попытка вынудить командование оккупационных войск перебросить на Курщину дополнительные силы с других направлений.

Бои в Курской области

При этом, как утверждает Коваленко, ни одна из этих версий не оказалась достоверной.

"Если мы предположим, что активизация Сил обороны в Курской области была с выходом на Курск или Курчатов, где и размещена Курская АЭС, то задействованных сил и средств, для прорыва тех линий обороны и рубежей, которые за полгода нарыли оккупационные войска, катастрофически не хватило бы. Там и вправду очень серьёзные фортификации, для прорыва которых необходима группировка в пределах 50 тысяч. А для взятия Курска и более того", — говорит Коваленко.

При этом он подчеркнул, что Силы обороны действовали ограниченными силами и на множестве российских видео, было видно, что действия украинских групп не носили того гипертрофированного масштаба, который пытались российские пропагандисты приписать. С другой стороны, делать громкие заявления о том, что украинские войска выдвинулись на Курск или Курскую АЭС имело смысл по другой причине.

"Когда в информационном пространстве звучит подобный нарратив с такими, якобы, целями украинского наступления, то когда они не достигаются, что и логично, ведь они на самом деле не ставились, можно с гордостью начинать себя бить в грудь – отстояли Курск!" — заявил Коваленко.

При этом как сообщил Коваленко, у оккупантов плотность задействования сил и средств по основным зонам боевых действий достигла своего максимума. У врага нет лишнего ресурса, где-то там, в резерве не то, чтобы десятка, а даже пары-тройки лишних бригад, чтобы усилить порядки, не перетасовывая имеющиеся. Подразделения не выводят на восстановление и не заменяют, их пополняют сразу на месте в режиме нон-стоп, с учётом ежедневных потерь.

"И вот тут, начинается активизация Сил обороны в Курской области и хотя, сравнительно небольшими силами, паники от этого в российском информационном пространство было до гипертрофированного много. Удар Сил обороны пришёлся по участку где находились “бравые” МСДшники из состава 72-й и Росгвардия со всякими там “Ахмат сила”, — говорит Коваленко.

По его словам, панические настроения ярко отразили реальную ситуацию – прикрывать участки нечем, резервов – нет, тянуть с других участков фронта если, и будут, то в небольшом количестве.

То есть, говорит эксперт, становится понятным, что целью на данном этапе был не эфемерный курс на Курск, а в динамичном режиме проверка на прочность возможности оккупантов усиливать экстремально опасные участки своего фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Курщине не все так однозначно для Сил обороны.



