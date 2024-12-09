В Курской области военные РФ получили новые жестокие инструкции: что будут делать

Российские военные пытаются деморализовать ВСУ, производя расстрелы военнопленных при свидетелях. О новых инструкциях, которые получили россияне, рассказал военный блогер Кирилл Сазонов в своем официальном Telegram-канале, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

“На Курском направлении у *** есть четкая инструкция для сержантского и младшего офицерского. По пленникам. Расстреливать с максимальным количеством свидетелей. Логика очевидна и почему из этого не делают секрет – тоже”, — отметил военный.

По его словам, это делают, чтобы, с одной стороны, деморализовать украинцев (что бессмысленно, — убежден Сазонов), а с другой – донести до своих, что сдаваться в плен укропом нет смысла. Мол, бандеровцы и раньше были страшными, а за это точно будут свирепствовать.

“Мне кажется, это не самодеятельность ГВ "Север", а общая практика по росармии. То есть, подобная инструкция действует и по другим направлениям. Ну а мы еще раз убеждаемся, что воюем с дикарями, с беспощадной и жестокой ордой, которую необходимо остановить. Договариваться с ними бесполезно”, — отметил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина постепенно теряет территории — по данным западных медиа, оккупанты продвигаются едва ли не быстрее всего полномасштабной войны. Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем личном блоге в Telegram объяснил, почему Украина теряет территории.

По мнению военного, виноват в таких ситуациях командир бригады, потому что "он хозяин в своем дворе и больше никто кроме него не может навести здесь порядок".

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