Военные ВСУ продолжают операцию в Курской области. Россияне приобщают к боевым действиям на Курщине и военных КНДР. Последние, по данным Главного управления разведки, продолжают нести потери и имеют проблемы с логистикой.

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В ГУР отметили, что утром 20 декабря на одном из участков фронта северокорейские войска понесли санитарные потери в количестве не менее пяти человек. Впрочем, российские офицеры приказали продолжать удержание позиции. Также подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

"На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды — из-за активных боевых действий логистика усложнена", — сообщают в ГУР.

20 декабря 2024 года в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными.

21 декабря 2024 года россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием с целью замещения потерь на позициях и продолжения штурмовых действий.

22 декабря 2024 г. в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировано резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

24 декабря 2024 года вовлеченные в ведение войны против Украины северокорейские подразделения вели боевые действия, в частности в районе Дарьино-Новоивановка курской области вели огонь из миномета/АГС с корректировкой с помощью БПЛА. Вражеские расчеты меняют позиции и находятся от линии боевого столкновения на расстоянии около 1 километра.

"Также войска КНДР развернули по меньшей мере 5 дополнительных наблюдательных постов с условными названиями "Граница 1-5" с целью более эффективной разведки", — сообщили в ГУР.

Напомним, на оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", оккупанты привлекают к мобилизации полицию.



