В Курской области одна из бригад отказалась выполнять приказы: что известно

Пропагандистские медиа распространили фейковую информацию о том, что украинские военные якобы отказались выполнять приказы у Олешни в Курской области и покинули свои позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

После проверки этой информации в Центре коммуникаций группировки войск "Курск" там подтвердили: это фейк, распространенный российскими пропагандистами.

Его цель – дискредитировать Вооруженные Силы Украины и создать иллюзию дезорганизации украинской армии. Такие вбросы направлены на то, чтобы посеять недоверие к украинским защитникам.

Ранее Центр писал о серии фейковых видео от имени украинских военных, которые якобы говорили об "окружении в курской области".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командование 80-го омсбр ВС РФ "обнуляет" личный состав в мясных штурмах на островах Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".

С координатором движения "АТЕШ" связались российские военнослужащие из 80-й арктической бригады, которые сообщили, что командование продолжает отдавать бессмысленные приказы, пытаясь закрепиться на островах Днепра любой ценой, не жалея личного состава. Недавние штурмы снова кончились провалом.

"По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составляли 26 — "200" и более 20 — "300". Такие действия командования доводят солдат до отчаяния: массовое нежелание выполнять приказы растет личный состав, лишенный необходимой подготовки и поддержки, погибших не вывозят, раненым не оказывают своевременной помощи, усиливающей панику среди солдат, моральный дух стремительно падает", — отмечают в "АТЕШ".