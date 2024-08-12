В Курской области начинается второй этап операции ВСУ: что на это указывает

Украинские силы обороны успешно завершили начальный этап операции в Курской области, прорвав вражескую оборону, сообщил в эфире "Эспрессо" Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" и капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Бои в Курской области

"С оперативно-стратегической точки зрения операция на Курщине только начинается. Четыре-пять суток это первый этап, первая задача, в частности — прорыв обороны противника. С этим Силы обороны Украины справились с отличием. Теперь продлится более сложный этап, выполнение дальнейших задач по классике длится до двух недель", — сообщил Лакийчук.

Он также поделился предположениями о дальнейших действиях украинского командования в Курской области. По его словам, возможны рейдовые операции в тылу врага на других направлениях, где он имеет успех, или же уничтожение вражеских тыловых подразделений непосредственно в Курской области.

Лакийчук напомнил, что глава ГУР Минобороны генерал Буданов еще в мае говорил, что россияне концентрировали силы для удара по Сумщине, когда действовали в Харьковской области. Этот упреждающий удар должен сломать их планы до конца.

При этом эксперт добавил, что дальнейшее развитие событий сложно прогнозировать.

"Но то, что в прорыв вводятся вторые эшелоны, а на отдельных участках формируется линия обороны, свидетельствует о том, что наши ребята быстро возвращаться не собираются", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области, которое продолжается до сих пор. При этом эксперты отмечали, что военное руководство обманула врага и смогло сконцентрировать значительные силы вблизи границы так, чтобы россияне ничего не заподозрили.

Впрочем, у Путина сейчас истерика, он требует от своего Генштаба устроить контрнаступление.



