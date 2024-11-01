В Крыму враг усилил репрессии против украинцев: какая причина

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Марьян Ощановский
Во временно оккупированном Крыму россияне маскируют репрессии против украинцев, оформляя задержанных за якобы хранение наркотиков.
Оккупанты усилили репрессии. Фото из открытых источников
Как отмечает Центр национального сопротивления, согласно сообщениям местных жителей, в Крыму участились случаи, когда задержанным в рамках контрдиверсионных мер инкриминируют хранение наркотиков.
Таким образом, отметили в Центре сопротивления, враг пытается скрыть масштабы репрессий на полуострове.
В то же время, добавили в Центре сопротивления, задержанным не дают право на адвоката и не сообщают родственникам о местонахождении задержанного. Рассмотрение меры пресечения происходит за закрытыми дверями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что у России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание", – заявил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Российская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Сегодня вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.
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