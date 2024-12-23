В Крыму началось активное движение: чего ожидают и боятся оккупанты

Партизаны в Крыму фиксируют, что оккупанты в последнее время чувствуют себя очень неспокойно, пытаются перемещать военную технику и боеприпасы, чтобы не стать мишенью для ударов ВСУ. Но партизаны все же обнаружили новые места расположения военной техники, боеприпасов и личного состава российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, речь идет о складах вблизи населенного пункта Северное в Черноморском районе.

Сообщается, что из-за активизации ударов Сил обороны Украины оккупанты все чаще вынуждены прятать технику и боеприпасы на старых, давно нефункциональных складах.

Партизаны подчеркнули, что эта тактика создает серьезные проблемы с вражеской логистикой на полуострове.

Агенты "АТЕШ" зафиксировали: маршруты перевозки военной техники и боеприпасов; места дислокации личного состава.

Кроме этого, партизаны сообщили о том, что оккупанты привлекают солдат срочной службы для охраны объектов.

"Все данные о расположении техники и личного состава уже переданы Силам обороны Украины!" — отметили в "АТЕШ".

Читайте также на портале "Комментарии" — в октябре агент партизанского движения "АТЕШ" в составе группировки войск "Восток" ВС РФ в Запорожской области передал данные о расположении командного пункта и размещении личного состава 147-го инженерно-саперного полка.

Полученная информация была оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования и, наверное, помешает оккупантам в их попытках наступать на юге и востоке Украины.

"Это подразделение было создано перед полномасштабным вторжением в Республике Бурятия и практически на 100% укомплектовано новыми образцами военной и специальной техники (механизированные мосты, комплексы разминирования, ПЗРК)", – отмечают в АТЕШ.



