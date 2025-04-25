В Крыму "хлопок" по адресу топ-чиновника из Чечни: ПВО РФ снова дала сбой

Утром 25 апреля на временно оккупированном Крымском полуострове прошла серия атак беспилотников. Один из самых громких инцидентов произошел в городе Саки – там, по информации украинского партизанского движения "Атеш", было зафиксировано попадание БпЛА в здание, принадлежащее заместителю председателя Чечни Мураду Саидову, активно поддерживающему оккупационные действия России.

Взрыв в Саках. Фото: из открытых источников

В результате взрыва повреждено само здание и несколько автомобилей, припаркованных рядом. Оккупационные власти пока воздерживаются от официальных комментариев, однако по данным "Атеш", это – прямой результат провала российской противовоздушной обороны. Представители движения подчеркнули, что Вооруженные силы Украины не наносят ударов по гражданским объектам, поэтому ответственность за разрушение лежит именно на некомпетентности российских сил.

"Это – четкий сигнал всем оккупантам и коллаборантам: оставайтесь в Крыму – и вы следующие. Пора упаковывать чемоданы", – заявили в "Атеш".

Атака в Саках стала лишь одним эпизодом более широкой кампании украинских сил. В ту же ночь серия взрывов прогремела вблизи вражеских аэродромов в Новофедоровке и Каче, где базируются самолеты, наносящие удары по украинской территории.

Кроме того, 23 апреля силы украинских БПЛА успешно поразили завод по производству дронов на территории России, а днем ранее во Владимирской области РФ раздавались мощные взрывы – местные жители слышали детонацию зенитных ракет. Это еще раз демонстрирует, что украинское сопротивление приобретает новые формы и охватывает все больше регионов, в том числе и глубокий тыл врага.

Как уже писали "Комментарии", США действительно не требовали от Украины признания Крыма российским, отметил нардеп Николай Княжицкий. По его словам, американцы хотели, чтобы Украина и страны Европы согласились с тем, что США самостоятельно признают Крым российским. Следовательно, большинство санкций против России, введенных в ответ на аннексию Крыма, будет отменено.