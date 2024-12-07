В Кривом Роге возросло количество жертв из-за российского удара

В Кривом Роге Днепропетровской области во время проведения аварийно-спасательной операции на месте вчерашнего российского удара было обнаружено тело еще одной жертвы. Таким образом, число погибших из-за вражеской атаки возросло до трех человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Спасатели на месте удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

"В Кривом Роге ночью спасатели извлекли из-под завалов тело 3 человека", — говорится в заявлении чрезвычайников.

В ГСЧС отметили, что общее количество жертв теперь составляет 3 человека, а число раненых – 17 человек.

Также чрезвычайники уточнили, что среди пострадавших есть один ребенок.

"Аварийно-спасательные работы завершены", — проинформировали в ГСЧС утром субботы.

Отметим, 6 декабря, российские террористические войска нанесли удары по гражданскому административному зданию в Кривом Роге.

Сообщалось о погибших и раненых из-за обстрела в городе.

В Совете обороны Кривого Рога вчера вечером также рассказали, что судьба одного человека была на тот момент неизвестна, и в городе продолжалась аварийно-спасательная операция.

Также сообщалось, что в результате вражеского удара в Кривом Роге было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

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