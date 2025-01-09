logo

BTC/USD

93216.70

ETH/USD

3287.12

LTC/USD

103.15

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кривом Роге раздались взрывы: что известно о последствиях
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кривом Роге раздались взрывы: что известно о последствиях

Россия запустила по меньшей мере три ракеты

сегодня, 14:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Российские оккупанты днем 9 января атаковали Кривой Рог Днепропетровской области несколькими ракетами. В городе прогремели взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии".

В Кривом Роге раздались взрывы: что известно о последствиях

Россия 9 января атаковала Кривой Рог ракетами. Фото: Википедия

Атака на Кривой Рог была в два захода. Воздушные силы ВСУ в 14:06 предупреждали о скоростных целях в направлении города. Позже военные предупредили о еще одной скоростной цели на Кривой Рог.

Мониторы в 14:10 заявили о взрывах в пределах Кривого Рога. Сообщалось об использовании россиянами двух авиационных крылатых управляемых ракет Х-59. О повторных взрывах сообщалось в 14:18.

На момент публикации новости местные власти не сообщали о последствиях ракетной атаки. По предварительным данным, по российским ракетам отработала ПВО.

Мониторинговые каналы пишут, что над городом продолжает висеть российский дрон-разведчик. Это говорит о возможности повторных ударов.

Как сообщал портал "Комментарии", 8 января оккупанты ударили по оживленной улице Запорожья двумя бомбами. Российские оккупанты пытаются переложить ответственность за свою атаку КАБами по Запорожью на Силы обороны Украины. Воздушный удар, в результате которого погибли 13 человек, пропаганда РФ представляет как вину украинской ПВО. По состоянию на утро 9 января известно также о 113 пострадавших, часть из них в тяжелом состоянии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kpszsu/26550
Теги:

Новости

Все новости