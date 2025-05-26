logo

BTC/USD

109427.44

ETH/USD

2560.17

LTC/USD

95.36

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле жестко ответили на обвинения Трампа в массированных обстрелах Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле жестко ответили на обвинения Трампа в массированных обстрелах Украины

Спикер Путина уклонился от четкого ответа, объяснив заявление Трампа эмоциональной нагрузкой

26 мая 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Реакция Кремля на острое заявление Дональда Трампа не заставила себя ждать. Спикер российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера относительно последних массированных ракетных ударов по территории Украины. Как утверждают российские пропагандистские СМИ, Песков пытался нивелировать критику, заявив, что подобные высказывания могут быть вызваны эмоциональным состоянием.

В Кремле жестко ответили на обвинения Трампа в массированных обстрелах Украины

Фото: из открытых источников

Несмотря на это, представитель Кремля выразил благодарность Трампу за поддержку идеи переговоров по урегулированию войны.

"Формирование основ для переговорного процесса — это значительный шаг. Россия признает усилия Трампа и США в этом направлении. Между нашими спецслужбами сохраняются контакты, хотя о полноценном взаимодействии говорить еще рано. Мы только на старте возвращения российско-американских отношений к рабочему формату", — отметил Песков.

Напомним, недавно президент США жестко высказался о действиях Владимира Путина после очередной массированной атаки РФ на украинские города. В комментарии журналистам Трамп заявил:

"Что вообще с ним произошло? Он убивает столько людей. Это ужасно".

Впоследствии он назвал Путина "совершенно безумным", подчеркнув, что знал его давно и когда-то имел нормальные отношения, но после ракетных гражданских обстрелов это изменилось:

"Мне это совершенно не нравится", — подчеркнул американский лидер.

Портал "Комментарии" писал, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что глава Белого дома Дональд Трамп согласится принять участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и России только при условии, что это принесет ему личные политические дивиденды.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости