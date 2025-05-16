В Кремле заявили, при каких условиях может состояться встреча двух президентов

Встреча Путина и Трампа безусловно необходима, но ей предстоит тщательная подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кремлевском агентстве ТАСС.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Он отметил, что контакты Путина и Трампа очень важны в контексте украинского урегулирования;

"Встреча Путина и Трампа должна предполагать серьезный разговор о международных делах и региональных проблемах, включая Украину", – отметил пресс-секретарь Путина.

Он отметил, что субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия-НАТО не было.

Также Песков подчеркнул, что нужно как можно быстрее начинать обсуждать вопросы стратегической стабильности на Европейском континенте.

"Говорить о возобновлении партнерства с НАТО в то время, когда альянс фактически воюет с РФ, трудно", — заявил Песков и добавил, что Путин сегодня проведет совещание с Совбезом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский ответил на упрек главы МИД РФ Серия Лаврова о том, что якобы Путину был поставлен ультиматум, чтобы он прибыл в Турцию на переговоры.

"Я никаких предложений Путину не делал. Мы все восприняли, что он предлагает прямые переговоры… потому что не хотел прекращения огня. Он может не встречаться, а просто сказать "ок, будет прекращение огня". Как было на Пасху", — заявил президент.

Перед этим в России произошла истерика из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского по поводу делегации России, которую отправил Путин, а вместо этого сам не приехал. Лавров вообще удивился, чего Путин должен ехать на переговоры по прекращению войны, которую он сам и начал. "Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, чтобы Путин прибыл лично… ну жалкий человек, всем понятно, кроме, наверное, его самого, и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо вести себя и нужные переговоры. Кстати, Запад последние три-четыре" МИД РФ Сергей Лавров.