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В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине

Лавров сообщил, при каких условиях Россия готова на прекращение огня по Украине

сегодня, 18:43 comments1135
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Недилько Ксения

Россия готова искать баланс интересов по территориальным уступкам для заключения мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в одном из интервью CBS News.

В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине

Сергей Лавров. Фото: МИД России

В частности, он опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины. В то же время глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Крым будет оставаться российским.

"Президент России В.В.Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет снова использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены. Если вы хотите прекращение огня только для того, чтобы продолжать поставлять оружие в Украину, то какова ваша цель?" – отметил Лавров.

Он процитировал представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о прекращении огня и урегулировании.

"Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конечном итоге сделает Украину сильнее, сделает ее "победителем". Итак, если это и есть цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет президент США Дональд Трамп. Это то, что европейцы вместе с Зеленским хотят сделать по инициативе Президента Дональда Трампа", – подчеркнул российский министр.

Кроме того, Лавров сообщил, что РФ не получала от США предложения по передаче управления ЗАЭС.

"Россия при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Госдепа США отметил, что Украина и Россия ближе к мирному соглашению, чем за последние три года — "мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время". Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не расширяют санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту в Украине

"США сейчас имеет основания как для оптимизма по усилиям сторон войны в Украине по урегулированию, так и причин для беспокойства", — сообщил госсекретарь США Марко Рубио.



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