В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине

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Недилько Ксения
Россия готова искать баланс интересов по территориальным уступкам для заключения мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в одном из интервью CBS News.
Сергей Лавров. Фото: МИД России
В частности, он опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины. В то же время глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Крым будет оставаться российским.
Он процитировал представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о прекращении огня и урегулировании.
Кроме того, Лавров сообщил, что РФ не получала от США предложения по передаче управления ЗАЭС.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Госдепа США отметил, что Украина и Россия ближе к мирному соглашению, чем за последние три года — "мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время". Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не расширяют санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту в Украине
"США сейчас имеет основания как для оптимизма по усилиям сторон войны в Украине по урегулированию, так и причин для беспокойства", — сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
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