В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине

Россия готова искать баланс интересов по территориальным уступкам для заключения мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в одном из интервью CBS News.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

В частности, он опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины. В то же время глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Крым будет оставаться российским.

" Президент России В.В.Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет снова использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены . Если вы хотите прекращение огня только для того, чтобы продолжать поставлять оружие в Украину, то какова ваша цель?" – отметил Лавров.

Он процитировал представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о прекращении огня и урегулировании.

"Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конечном итоге сделает Украину сильнее, сделает ее "победителем". Итак, если это и есть цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет президент США Дональд Трамп. Это то, что европейцы вместе с Зеленским хотят сделать по инициативе Президента Дональда Трампа", – подчеркнул российский министр.

Кроме того, Лавров сообщил, что РФ не получала от США предложения по передаче управления ЗАЭС.

"Россия при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Госдепа США отметил, что Украина и Россия ближе к мирному соглашению, чем за последние три года — "мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время". Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не расширяют санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту в Украине

"США сейчас имеет основания как для оптимизма по усилиям сторон войны в Украине по урегулированию, так и причин для беспокойства", — сообщил госсекретарь США Марко Рубио.