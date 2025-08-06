В Кремле заявили о "готовности" Путина встретиться с Зеленским: что за этим стоит

Россия использует заявление о "готовности" к прямой встрече главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским как один из инструментов ведения войны. Об этом заявил украинский дипломат и участник Минского переговорного процесса Роман Бессмертный.

Встреча Путина с Зеленским. Фото из открытых источников

Роман Бессмертный в интервью порталу "Комментарии" пояснил, что, несмотря на заголовки в медиа о якобы готовности Кремля к встрече Путина с Зеленским, она не является нереалистичной. По его словам, заявления Пескова о возможной встрече лидеров обеих стран – это фрагмент информационной операции.

"Обычно уставшие глаза нынешних читателей не позволяют им прочесть дальше текст. А текст там звучит вот так, что эта встреча возможна только после того, как поработают рабочие группы", — говорит дипломат.

Бессмертный отмечает, что одной из проблем таких групп является то, что материалы их встреч не публикуются. По его словам, позиция Кремля в таких переговорах не просто ведет в тупик, а служит инструментом ведения войны против Украины и ее партнеров – США и Европы.

"И тот, кто когда-либо в жизни был в этом процессе, он понимает, что то, что вчера объявил Песков с точки зрения возможности, вероятности, не отрицание того, что такая встреча возможна, но после того, когда поработают рабочие группы, является настоящим инструментом ведения войны, как и все остальное. Но это вбрасываемая информационная или информационно-психологическая бомба", — считает Бессмертный.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте на портале "Комментарии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали, когда Путин пойдет на мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали, что на Западе выяснили, что означают заявления России о готовности к переговорам для окончания войны.