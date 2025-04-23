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В Кремле запутались в заявлениях: фактически признали то, что отрицали в течение трех лет

У Путина фактически признали то, что возражали в течение трех лет

сегодня, 22:05
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Кречмаровская Наталия

На днях в Кремле заявили, что готовы обсудить запрет на обстрелы некоторых объектов. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Отмечается, что информация, якобы "Россия готова обсудить прекращение ударов по гражданским объектам. Но есть одно юридическое препятствие", неправдивая.

В Кремле запутались в заявлениях: фактически признали то, что отрицали в течение трех лет

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"На самом деле: таким заявлением Песков фактически признал, что российские войска бьют по гражданским объектам. Поскольку таких ударов нет — к чему постоянно апеллирует российская пропаганда — то тогда и нет предмета переговоров", — предположили в Центре.

Отмечается, что этим месседжем пресс-секретарь Путина противоречит своим же заявлениям, которые он сделал после российского ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 20 гражданских и пострадали 75. Он заявил, что "наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам. Удары по социальным инфраструктурным объектам не наносятся…".

В Центре напомнили, что аналогичную неправду, только об энергетических объектах распространял и министр МИД РФ Лавров перед началом моратория на удары по энергетике: "РФ не ставила своей целью нанести ущерб энергетической системе Украины".

"И это в то время, когда по данным отчета Международного валютного Фонда по состоянию на середину 2024 года в результате российских обстрелов энергосистемы Украины было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций", — отметили в Центре.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", перекрутили информацию о закупке лекарства против лучевой болезни и обвинили Украину в подготовке к ядерной провокации.




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Источник: https://t.me/spravdi/46263
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