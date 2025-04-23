В Кремле запутались в заявлениях: фактически признали то, что отрицали в течение трех лет

На днях в Кремле заявили, что готовы обсудить запрет на обстрелы некоторых объектов. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Отмечается, что информация, якобы "Россия готова обсудить прекращение ударов по гражданским объектам. Но есть одно юридическое препятствие", неправдивая.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"На самом деле: таким заявлением Песков фактически признал, что российские войска бьют по гражданским объектам. Поскольку таких ударов нет — к чему постоянно апеллирует российская пропаганда — то тогда и нет предмета переговоров", — предположили в Центре.

Отмечается, что этим месседжем пресс-секретарь Путина противоречит своим же заявлениям, которые он сделал после российского ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 20 гражданских и пострадали 75. Он заявил, что "наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам. Удары по социальным инфраструктурным объектам не наносятся…".

В Центре напомнили, что аналогичную неправду, только об энергетических объектах распространял и министр МИД РФ Лавров перед началом моратория на удары по энергетике: "РФ не ставила своей целью нанести ущерб энергетической системе Украины".

"И это в то время, когда по данным отчета Международного валютного Фонда по состоянию на середину 2024 года в результате российских обстрелов энергосистемы Украины было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций", — отметили в Центре.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", перекрутили информацию о закупке лекарства против лучевой болезни и обвинили Украину в подготовке к ядерной провокации.



