Россия предупредила правительство Австралии из-за намерения отправить войска в Украину в рамках международной миротворческой миссии. Как сообщает The Guardian, российское посольство в Австралии в заявлении для The Sydney Morning Herald выразило обеспокоенность, что участие Австралии в коалиции миротворцев может привести к "серьезным последствиям".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В посольстве отметили, что Австралия продолжает поддерживать тех, кто в Европе стремится к эскалации войны, несмотря на положительные шаги в направлении мирных переговоров.

"Россия неоднократно заявляла, что иностранное военное присутствие в Украине абсолютно неприемлемо. Поэтому размещение западных военных под видом миротворцев лишь подорвет мирные усилия. Для Австралии это присоединение к такой коалиции приведет к серьезным последствиям. Присутствие западных войск в Украине неприемлемо для России, и мы не будем заявления".

Однако в посольстве добавили, что это не является прямой угрозой.

"Это предупреждение. Россия не намерена наносить ущерб австралийцам. Канберра может избежать неприятностей, если воздержится от безответственных шагов в рамках специальной военной операции", – отметили в заявлении.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе неоднократно заявлял о поддержке Украины и выражал намерение направить миротворцев.

"Вопрос участия в миротворческой миссии сейчас обсуждается, и мы открыты для рассмотрения любых предложений на будущее", – сказал он.

В то же время политик отметил, что на сегодняшний день Австралия официально не получала запроса о направлении своих войск.

Напомним, как уже писали "Комментарии", министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова порадовали заявления новой американской власти по поводу войны в Украине и причин того, почему она была начата. Более того, по его словам, такие заявления американцев "обнадеживают".