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В Кремле выдвинули жесткий ультиматум для встречи Путина с Зеленским

По словам Пескова, решение о месте проведения новых переговоров пока не принято

сегодня, 14:00
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Клименко Елена

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что потенциальная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным остается возможной, но только при достижении предварительных договоренностей на уровне делегаций.

В Кремле выдвинули жесткий ультиматум для встречи Путина с Зеленским

Фото: скриншот

"Наша позиция не изменилась: встреча лидеров может состояться только как результат согласованных решений между делегациями по ключевым вопросам", — отметил Песков.

В ответ на заявление специального представителя Дональда Трампа Кита Келлога о возможности новых переговоров в Женеве, Песков отметил, что окончательное решение о локации еще не принято, отметив, что место должно быть приемлемым для обеих сторон.

В то же время в Кремле завершают подготовку проекта так называемого "меморандума по Украине", который, по словам Пескова, вскоре станет публичным. Именно после этого Москва готова говорить о следующем этапе переговорного процесса.

Песков также предостерег от доверия к неподтвержденной информации в СМИ, заявив, что большая часть сообщений об урегулировании войны в Украине — "ложная".

В свою очередь, президент Владимир Зеленский неоднократно выражал готовность к переговорам в любом формате — как двустороннем, так и трехстороннем с участием Трампа. По его словам, Украина открыта для проведения встречи в таких странах, как Швейцария или Ватикан.

Российский МИД также подтвердил, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ планируется в ближайшее время. Представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что в меморандуме Москва обозначит условия завершения конфликта, в том числе возможные сроки.

"Комментарии" уже писали, что российский правитель Владимир Путин Владимир Путин выдвигает ряд условий для потенциального завершения войны в Украине. Среди главных требований – письменные гарантии от западных государств об отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, а также постепенное упразднение санкций, наложенных на Россию.



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