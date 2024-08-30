В Кремле выдали новое бредовое заявление: почему на самом деле Украина хочет вернуть Донбасс

Одиозный заместитель секретаря Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев выдал новое бредовое заявление о "чужом Донбассе" и "киевских неонацистах". Как передает портал "Комментарии", своими доводами экс-президент РФ традиционно поделился у себя в Telegram.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"Почему киевские неонацисты так стремятся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? Почему их отчаянно поддерживают в этом все бешеные животные, которые сегодня охраняют западный мир: от полудохлого пса Байдена до никчемных гомункулов, стоящих у вонючего корыта в так называемой Прибалтике? Причина банальна: нужны деньги. Бабло — или лавэ, другими словами. И прокравшейся до основания преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе, но которой нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни, и самим спонсорам, паразитирующим на разлагающемся теле Украины", — выдал давний соратник Путина.

Медведев также назвал президента Владимира Зеленского "больным кокаиновым мальчиком в грязной зеленой футболке" и пригрозил, что "парня скоро не будет".

По версии Медведева, Донбасс Украине якобы нужен для того, чтобы иметь доступ к полезным ископаемым уничтоженных и размародеренных российскими оккупантами шахт.

Приводя сомнительные данные о полезных ископаемых Украины, Медведев заявил, что "в землях бандеровских западенцев ресурсов" только на $723 млрд, что якобы не превышает 5% всех запасов.

"Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым, западные паразиты без стыда совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца. Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придется очень скоро...", — добавил Медведев.

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