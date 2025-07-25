В Кремле высказались о возможности проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в течение лета. Комментарий сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

По словам Пескова, такая встреча, в случае ее организации, должна стать завершающим этапом мирного процесса и закрепить конкретные договоренности, над которыми сейчас работают экспертные группы.

"Подобная встреча должна подытожить переговорный процесс и зафиксировать результаты, достигнутые в рамках профессиональной подготовки", — подчеркнул он.

В то же время представитель Кремля заявил, что провести подготовку к такому событию в короткие сроки будет непросто.

"Реально ли пройти столь сложный путь за 30 дней — очевидно, что вряд ли", — отметил Песков.

Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Во время встречи украинская сторона снова инициировала проведение саммита на самом высоком уровне — с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. В этот раз в формате также предложили привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и бывшего президента США Дональда Трампа. Встречу предлагают провести до конца августа.

Руководитель украинской делегации Рустем Умеров прокомментировал возможность следующих раундов диалога, если до завершения лета договориться о встрече лидеров не получится.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова присоединиться к контролю за соблюдением режима прекращения огня в случае, если Киев и Москва придут к согласию. Он также призвал стороны активизировать переговорный процесс в рамках стамбульского формата.

Как уже писали "Комментарии", Россия и Украина во время переговоров обсудят сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию. Об этом в интервью российским пропагандистским СМИ заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.