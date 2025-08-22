logo

В Кремле уже не скрывают паники: стало известно о потере большого стратегического преимущества Путина

Боевые возможности "Фламинго" не имеют аналогов в Европе, отметил Фабиан Хоффман.

Если заявленная дальность украинской ракеты "Фламинго" подтвердится на практике, это может лишить Россию одного из главных ее военных преимуществ — стратегической глубины, заявил специалист в области ракетных технологий Фабиан Хоффман.

В Кремле уже не скрывают паники: стало известно о потере большого стратегического преимущества Путина

Фото: из открытых источников

Он отмечает, что ракета уже создана и готова к применению, теперь главное обеспечить ее эффективное использование.

"Это важный этап, демонстрирующий, что Украина переходит от ограниченных возможностей — дронов большой дальности и легкого ракетного вооружения — к серьезному дальнобойному оружию", — подчеркнул эксперт.

По словам Хоффмана, технические характеристики ракеты "Фламинго" уникальны в европейском контексте. Она способна добиваться целей практически на всей территории России — вплоть до Урала.

"Это означает, что стратегическая глубина, которую Россия использует для размещения своих ключевых объектов вне зоны досягаемости, фактически теряет смысл", — пояснил он.

В то же время эксперт отмечает, что остается ряд вопросов: насколько надежна эта ракета в боевых условиях, как она реагирует на средства радиоэлектронной борьбы, способна ли российская ПВО эффективно ее перехватывать. Он также выразил сомнения относительно объемов производства — по предварительным оценкам, речь идет о семи единицах в день, однако это может быть слишком оптимистичный прогноз.

Несмотря на это, даже более низкие темпы изготовления уже представляют серьезный потенциал для обороны и сдерживания.

"Эти ракеты могут иметь большое значение как инструмент сдерживания, ведь при достаточном арсенале они позволят Украине уничтожать или выводить из строя важные объекты на территории РФ — в том числе инфраструктурные", — подытожил Хоффман.

Как уже писали "Комментарии", Кремль пытается навязать свои условия в процессе формирования системы безопасности для Украины, требуя вето на любые международные гарантии. Об этом свидетельствует анализ последних заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведшего Институт изучения войны (ISW).



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4028164-raketi-flamingo-mozut-obnuliti-strategicnu-glibinu-akou-dosi-koristuetsa-rosia-ekspert.html
