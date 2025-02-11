Россия ведет переговоры с Украиной об открытии гуманитарного коридора для жителей приграничных районов Курской области, захваченных украинскими силами. Об этом заявила российская омбудсменка по правам человека Татьяна Москалькова, сообщают пропагандистские СМИ РФ.

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Москалькова выразила надежду, что вопрос организации гуманитарного коридора для гражданских, находящихся на территории Курщины, оккупированной украинскими военными, может быть решен в ближайшее время.

Следует отметить, что еще в августе 2024 года вице-премьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о возможности эвакуации гражданских из Курщины. Она отметила, что в настоящее время с военными прорабатывается вариант создания гуманитарного коридора для эвакуации в Сумы. В то же время по эвакуации в Россию, Верещук подчеркнула, что это возможно только в случае официального запроса со стороны России, который на тот момент не поступал.

В сентябре 2024 года в ВСУ сообщили, что Россия отказалась предоставить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Курской области.

Как уже писали "Комментарии", омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Курская операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными. Он также отметил, что операция помогла вернуть домой украинских защитников, которых враг отказывался обменивать. Также уполномоченный по правам человека добавил, что украинская переговорная группа использовала любую возможность для достижения результата, когда Россия согласилась на обсуждение вопроса обмена военнопленными.