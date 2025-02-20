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В Кремле шокированы Трампом: Москва готова максимально использовать ситуацию

В Москве опасаются ловушек от Трампа, однако планируют максимально воспользоваться ситуацией

сегодня, 16:05
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп подвергает жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского. Такие резкие заявления Трампа превзошли все ожидания Кремля.

В Кремле шокированы Трампом: Москва готова максимально использовать ситуацию

Фото портал "Комментарии"

В Москве намерены воспользоваться ситуацией по максимуму, пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на агентство Bloomberg. Отмечается, что даже Кремль был неожиданно захвачен резким тоном комментариев Трампа, который Владимир Путин себе не позволял, сообщают источники агентства.

Издание пишет, что критика превзошла все ожидания в Москве, что мнение Вашингтона о войне может быть обращено в пользу России.

"Хотя российские официальные лица не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов событий, они должны воспользоваться шансом извлечь максимально возможные выгоды для России из любого соглашения по прекращению конфликта, заявил источник, говоривший на условиях анонимности", — отмечается в сообщении.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", хочет уничтожить репутацию Зеленского, ведь в мире его воспринимают символом борьбы против гораздо более сильного врага.

Политолог Олег Постернак убежден, что Дональд Трамп избрал самый легкий вариант своего самоутверждения — откорректировать позитивный образ Зеленского, который есть на Западе. По словам эксперта, Зеленского воспринимает положительно, как в США, так и во Франции, а задача американского президента – показать, что вроде бы циничные прагматики выше, чем герои Робин Гуды.

Эксперт убежден, что у этой истории есть еще и определенное философское обоснование — не обошлось без Кремля.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zayavi-trampa-shchodo-ukrayini-perevershili-1740057227.html?utm_source=telegram&utm_medium=post
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