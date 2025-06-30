В Кремле рассказали, от чего зависят переговоры Украины и России для окончания войны

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России относительно войны в Украине "хорошо известна", поэтому возможные переговоры Киева и Москвы определяют два фактора. По словам представителя Путина, окончание войны якобы зависит от решений Украины и США.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков на форуме ЕАЭС в Минске прокомментировал возможность переговоров и заявил, что окончание войны зависит не от России, а от Украины и посредничества Соединенных Штатов.
По словам помощника Путина, позиция России относительно войны в Украине "хорошо известна". Песков продолжил свои заявления переводом ответственности на Украину за неспровоцированное полномасштабное вторжение России.
Спикер Кремля добавил, что в ближайшие дни будет ясна дата проведения третьего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали главную цель для России в войне против Украины. По словам Пескова, речь идет о выполнении всех целей, озвученных российским диктатором Владимиром Путиным.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле рассказали, как Западу "подтолкнуть" Россию к окончанию войны в Украине.