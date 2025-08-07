Богдан Безпалько, представитель президиума Совета при президенте РФ по межнациональным делам, открыто заявил о намерении Кремля уничтожить украинскую государственность.

"Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование. Чтобы люди оттуда уехали, мягко говоря, в эмиграцию. Или еще куда-то подальше. Это наша цель", — издал Беспалько в видео, появившемся на Telegram-канале "Луганщина оперативная".

Более того, он угрожает ядерными ударами по странам Европы — в частности, по Германии, Финляндии и Италии. Цинизм ситуации добавляет то, что Беспалько возглавляет организацию "Украинцы России", которая официально представляет украинскую диаспору в РФ.

Кроме этого, согласно сообщению эксрадника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские оккупанты депортируют родственников военнослужащих ВСУ с временно оккупированных территорий.

По его словам, только в Мелитопольском районе в декабре было насильственно вывезено по меньшей мере пять семей только потому, что их родные в составе ВСУ.

Согласно его информации, людям предлагают два варианта: сотрудничество с оккупантами или депортация. Обычно на собрание дают считанные часы, после чего людей доставляют в аэропорт Шереметьево и заставляют выбирать направление депортации.

Как уже писали "Комментарии", американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "переломным моментом" решение президента США Дональда Трампа о повышении тарифов против Индии за покупку российской нефти. Об этом политик написал в соцсети X. Сенатор поблагодарил своих европейских друзей, которые помогают Украине. В то же время он отметил, что покупка российской нефти в Индии должна прекратиться.