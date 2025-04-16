В Кремле проходят жесткие разборки: украинцев предупредили о новых "Сумы и Кривой Рог"

Кровавые атаки России на украинские города, происходящие параллельно с якобы мирными переговорами, являются прямым следствием внутренней борьбы за власть в Кремле, убежден военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, конфликты среди российского политического руководства трансформируются в жестокие удары по гражданскому населению Украины.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Ситуация достаточно показательна: как только американский представитель Стив Виткофф проводит переговоры с эмиссаром Кремля Кириллом Дмитриевым — уже на следующий день происходит массированный террористический обстрел украинских городов, направленный на мирных людей", — отмечает Жданов.

Эксперт не исключает, что подобные действия не только политический сигнал, но и признак того, что сам Путин больше не держит ситуацию под полным контролем.

"Возможно, Путин и не против заключения определенной договоренности. Но кто сказал, что он действительно контролирует принятие решений в Кремле? Возможно, он тяготеет к "либеральному" крылу, которое стремится к временной паузе в боевых действиях. Но ситуация нестабильна — клановая борьба внутри Кремля только усугубляется. Это может обернуться политически.

К сожалению, говорит эксперт, атаки на гражданских будут продолжаться — и рост внутреннего хаоса в Кремле повышает риск новых кровавых ударов по Украине.

"Чем больше споров и борьбы за влияние в Москве, тем жестче становятся террористические обстрелы против нас. Поэтому каждый должен быть бдительным, не игнорировать воздушные тревоги, не проводить массовые мероприятия, особенно с открытой оглаской. Пока что мы не имеем необходимого количества систем ПВО. Чтобы хотя бы частично прикрыть небо, нужно по меньшей мере 3" заключает Жданов.

Как уже писали "Комментарии", духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс подверг резкой критике российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".