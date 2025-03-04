В Кремле придумали, как забрать у Украины всю Херсонскую область

Российские оккупанты регулярно пытаются закрепиться на плацдарме на Днепре, чтобы к возможным мирным переговорам с Украиной заявить свои права на всю территорию Херсонской области. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на главу Херсонского ОВА Александра Прокудина. Он отметил, что Херсонщина является одним из четырех регионов, которые Россия стремится захватить.

Херсонская область

По словам Прокудина, российские войска пытаются форсировать реку в четырех разных местах, чтобы оправдать свои территориальные претензии.

Как говорит чиновник, российские захватчики каждый день пытаются переправиться через Днепр. По данным разведки, один из российских командиров приказал своим подчиненным форсировать реку любой ценой, хотя далеко не все солдаты готовы к этому, рассказал глава ОВА.

Как отметил Прокудин, оккупанты получили задачу захватить хотя бы одну деревню на правом берегу Днепра до возможного начала переговоров о мире. Однако сейчас эти попытки терпят неудачи, а россияне терпят значительные потери.

При этом Прокудин подчеркнул, что штурмовые действия происходят в четырех точках: из-за болотистых островов в устье Днепра, в так называемой "серой зоне"; вблизи Антоновского и железнодорожного мостов к востоку от Херсона; а также в селах Львове и Змиевка, расположенных выше по течению от разрушенной Каховской дамбы.

По мнению чиновника, Россия не отказалась от намерений закрепиться на этих территориях. оккупанты стремятся "обозначить свое присутствие" на правом берегу, чтобы выдвигать дальнейшие территориальные претензии. Журналисты The Guardian отмечают, что Херсонщина имеет стратегическое значение, ведь расположена в устье главной водной артерии Украины – Днепра.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Зеленский заявил о готовности вести переговоры о мире и назвал условия.



