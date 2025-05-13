Страна-агрессор Россия надеется на сдвиги в переговорах с Украиной, которые могут произойти 15 мая в Стамбуле. Впрочем, продвижение на дипломатическом фронте Москва видит только при условии, что Киев откажется от принципиальных требований и "ультимативной риторики", заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в комментарии российским пропагандистским СМИ.

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По его словам, во время переговоров в Стамбуле в 2022 году стороны якобы достигли "понимания со многих позиций", хотя и не уточнил — каких именно. Он также напомнил, что украинская делегация якобы парафировала документ, который затем был отвергнут под давлением "внешних сил".

Косачев считает, что подобные переговоры и сейчас имеют смысл, но только при уступчивости со стороны Украины. Он заявил, что для достижения прогресса Киев должен "прекратить настаивать на ультиматумах" и находить компромиссы.

Похожую позицию озвучила и спикер МИД РФ Мария Захарова, назвавшая инициативу Запада по поводу 30-дневного перемирия "отдыхом для Киева", а не стремлением к миру.

На фоне этой риторики Кремль проигнорировал предупреждение Германии о новых санкциях в случае отказа от перемирия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг какие-либо ультиматумы как "неприемлемые для диалога".

Кроме того, заместитель главы администрации российского правителя Юрий Ушаков напомнил, что Москва настаивает на переговорах, которые основывались бы на итогах сорванных договоренностей 2022 года и "реалиях на фронте" — фактически требуя признания оккупаций.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что 15 мая в Стамбуле могут стартовать переговоры между Украиной и Россией, однако реальный диалог под угрозой — Кремль отказывается поддержать предложенное 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко, подчеркивая: действия Москвы – это политическая манипуляция.