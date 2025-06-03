В Кремле ответили на предложение о встрече между Зеленским и Путиным

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампа не состоится.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал предложение Украины по поводу встречи лидеров стран. По его словам, Путин якобы готов встретиться с Трампом и Зеленским, однако в том случае, когда уже будут существовать договоренности, согласованные ранее.

"В ближайшее время вряд ли потому, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к контактам на самом высоком уровне, отмечая, что они должны стать результатом тех договоренностей, которые будут выработаны на экспертном уровне", — сказал Песков.

Владимир Зеленский ранее заявил, что готов ко встрече с Путиным в любом формате, в том числе прямых переговоров, а также при посредничестве США. Трамп выразил готовность поучаствовать в такой трехсторонней встрече, однако в Кремле указали новые условия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе переговоров в Стамбуле Украина предложила России провести встречу между Зеленским и Путиным до конца июня. В России назвали два условия, чтобы состоялся в целом третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции.

Также "Комментарии" писали, что посол США в Турции Том Барак заявил о потере терпения у Дональда Трампа по поводу войны в Украине. По его словам, президент США хочет скорейшего завершения войны и надеется, что Турция станет площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.