В Кремле отреагировали на угрозы Трампа ударить по Москве

Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным пригрозил ему ударом по Москве, если тот и дальше будет "преследовать" Украину. На заявления Трампа отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков, отвечая на пресс-конференции в Кремле по поводу угроз Трампа Путину, заявил о "многих горячих и эмоциональных заявлениях" бывшего президента США. Далее представитель Кремля подчеркнул, что Москва не планирует публиковать разговоры Путина с другими политиками, однако не опроверг слова Трампа о возможности нанести удар по Москве.

"В Кремле предпочитают не придавать публичности содержание разговоров на самом высоком уровне. Целый ряд мировых лидеров не придерживаются информационной гигиены, это на их совести", — сказал Песков.

Напомним, что в интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп рассказал, как он пригрозил ударить по Путину "так сильно, что ты даже не поверишь". По его словам, "я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы". Трамп подчеркнул, что считает российского диктатора своим другом, однако в случае агрессии против Украины "не будет выбора" и собирается "снять эти чертовы купола с головы" Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп после разговора с Путиным отправил тайный груз в Россию. Кроме того, лидер республиканцев совещался с российским диктатором о возможности отправить Украине оружие.

Также "Комментарии" писали о Трампе, заявившем о приближении глобальной войны.