В Кремле отреагировали на петицию к Зеленскому о введении иностранных войск в Украину

Франция и Литва заявили о возможности ввести свои войска в Украину, однако указали, что для такого решения требуется запрос от украинского руководства. Как следствие, на сайте президента появилась петиция, которая предусматривает запрос о военной помощи к союзникам Украины. На петицию отреагировали в Кремле, где заявили об ее "опасности".



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на петицию на сайте президента по поводу решения об обращении к партнерам Украины за помощью и разрешения для введения иностранных войск на территорию Украины.

"В Кремле считают опасной провокацией петицию за ввод войск НАТО в Украину на сайте Зеленского", — заявил Песков.

За первый день петиция о введении иностранных войск в Украину набрала 1661 голос из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом Украины.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон указал на два условия, по которым французские войска могут быть отправлены в Украину. По его словам, это может быть при разрыве украинского фронта, а также запроса о помощи от Украины.

Кроме Франции, о готовности отправить свои силы заявили в Литве. Премьер Шимоните сообщила, что получила разрешение от правительства на отправку литовских сил в Украину для обучения украинских солдат, однако сейчас нет запроса от Украины для реализации таких действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что французские войска, которые попадут в Украину, станут законными целями для российской армии.

Также "Комментарии" писали о непризнанной Украиной стране, которая отправила помощь Украине для войны против России. Кроме того, эта балканская страна обучает украинских специалистов по программам разминирования территорий.