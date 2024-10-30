В Кремле отреагировали на информацию о тайных переговорах РФ и Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на материал The Financial Times, в котором утверждается, что Украина и Россия ведут переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга отрицал существование переговоров между Украиной и Россией, которые назвал "вбросами".

"Сейчас очень много вбросов, не имеющих отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", — сказал Песков.

Как сообщает The Financial Times, Украина через посредство Катара пытается возобновить переговоры по соглашению с РФ об обязательствах обеих сторон не атаковать энергетические объекты друг друга.

Американское издание указывает, что переговоры были близки к завершению в августе, однако украинское наступление на Курскую область и взятие под свой контроль части территорий РФ привело к отмене переговоров. Зеленский в начале месяца указывал, что подобное соглашение может свидетельствовать о готовности РФ идти к более широким мирным инициативам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали условия "мирной инициативы" российского диктатора Владимира Путина. По словам Пескова, она была объявлена летом и предусматривает выход украинских сил из находящихся под частичной оккупацией РФ областей.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на угрожающие заявления Дональда Трампа нанести удары по Москве из-за посягательства Путина на украинские территории.