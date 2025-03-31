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В Кремле нацелились на Одессу: что на самом деле хочет сделать Путин

Российские захватчики с 2022 года распространяют заявления о намерениях об Одессе

сегодня, 15:45
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Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты неоднократно заявляли о намерениях, так сказать, "уволить" Одессу. Одессу вспоминал и сам российский диктатор Владимир Путин и "рупоры Кремля". Недавно кремлевские СМИ снова начали распространять заявление Путина о том, что российские войска освободят Одессу и другие территории Украины.

В Кремле нацелились на Одессу: что на самом деле хочет сделать Путин

Фото портал "Комментарии"

"На самом деле: "освобождение Одессы" — это болезненный бред оккупантов. Напомним, еще в апреле 2022-го российский генерал Миннекаев заявлял, что цель второй стадии полномасштабного вторжения России в Украину — создание коридора к границе с Приднестровьем через Одессу", — пояснили в Центре.

Затем, как напомнили в Центре, захватчики пытались "увольнять" Одессу в декабре 2022-го. Тогда главарь "ДНР" Пушилин заявил, что "Одесса и Чернигов должны быть уволены". В ноябре 2024 года россияне в очередной раз повторили фейк о том, что "Одесса ждет российские войска".

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", распространяет очередной фейк уже не только против Украины, но и некоторых европейских стран. Цель – испортить отношения между странами.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, информация о том, что Будапешт готовится к присоединению некоторых районов Закарпатья к Венгрии является фейком. Такую ложную информацию распространяют российские пропагандисты со ссылкой на опрос, проводимый Bethlen Gábor Kollégium.

На самом деле, российские пропагандисты с помощью графического редактора создали фейковый опрос на украинском языке от имени колледжа.




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Источник: https://t.me/spravdi/45835
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