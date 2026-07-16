logo

BTC/USD

64669

ETH/USD

1880.69

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле издали истерику из-за громкого плана союзников по Украине: озвучен шокирующий ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле издали истерику из-за громкого плана союзников по Украине: озвучен шокирующий ультиматум

В МИД России заявили, что развертывание войск стран «Коалиции желающих» на украинской территории является для Москвы неприемлемым

16 июля 2026, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать военнослужащих стран "Коалиции желающих", которые могут быть размещены на территории Украины, как законные военные цели. Она утверждает, что появление иностранных контингентов станет для Кремля неприемлемым шагом и трактуется как "иностранная интервенция".

В Кремле издали истерику из-за громкого плана союзников по Украине: озвучен шокирующий ультиматум

Фото: из открытых источников

Такое заявление представитель российского внешнеполитического ведомства сделала во время общения с журналистами. Она прозвучала в ответ на сообщения о подготовке к возможному развертыванию сил "Коалиции желающих" вдали от линии фронта, а также проведению совместных военных учений в Польше с участием государств-партнеров.

По словам Захаровой, Россия выступает категорически против присутствия военных контингентов стран коалиции в Украине. Она заявила, что Москва будет расценивать такой шаг как угрозу собственной безопасности и оставляет за собой право наносить удары по этим силам в случае их размещения.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что для нашей страны неприемлемо пребывание в Украине каких-либо военных контингентов так называемой "Коалиции желающих". Это фактически будет означать иностранную интервенцию и приведет к росту угроз безопасности России", – заявила представитель МИД РФ.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр обороны Михаил Федоров признал, что одним из самых больших просчетов во время его работы в должности стала недостаточная коммуникация с обществом перед запуском первого этапа трансформации украинской армии. По его мнению, отсутствие широкого обсуждения предложенных изменений негативно повлияло на восприятие реформ. Об этом он заявил во время брифинга.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости