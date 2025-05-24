В Кремле готовятся объявить об успешном завершении «СВО»: когда это произойдет

В последние недели российские войска заметно активизировались на нескольких направлениях, что может свидетельствовать о начале крупной летней наступательной кампании с чёткими стратегическими целями, говорит военный эксперт Павел Лакийчук.

Война в Украине

Он подчёркивает, что Кремль стремится продемонстрировать определённые успехи в рамках так называемой "специальной военной операции" до 2025 года. Именно для этого, по словам эксперта, российское командование пытается установить полный контроль хотя бы над одной украинской областью.

При этом Лакийчук отмечает, что масштабная наступательная операция России фактически не прекращалась и продолжается на Донбассе. Сейчас, по его словам, главная цель оккупантов — полная оккупация Донецкой области, особенно её северо-западной части, которая остаётся самой сложной для продвижения врага.

В то же время, подчёркивает эксперт, реализация этих планов требует значительного наращивания резервов и ослабления обороноспособности ВСУ — чего россияне пока достичь не могут.

"Если россияне добьются успеха в Донбасской операции, но уже в 2025 году, то, возможно, после паузы они попытаются провести другую стратегическую наступательную операцию — на юге. Однако осуществить две стратегические операции одновременно Россия не сможет. Это очевидно", — убеждён Лакийчук.

Именно поэтому, по его словам, кремлёвский диктатор Владимир Путин неоднократно упоминал о необходимости создания так называемой "буферной" или "санитарной" зоны. В этом контексте Москва может пытаться достичь максимального продвижения в рамках текущей кампании в сжатые сроки.

Если же наступление провалится, считает Лакийчук, в Кремле могут прибегнуть к запасному плану — переключить усилия на северное направление и заявить, что цели так называемой "СВО" якобы достигнуты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ хочет добиться капитуляции Украины.



