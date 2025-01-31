В Кремле больше всего боятся двух вещей: политолог рассказал о неизбежности проблем для россиян

Основной страх российского руководства – смерть Путина, которая может привести к хаосу в стране. Однако в настоящее время наибольшую проблему для Кремля составляют удары дронов СБУ по российским НПЗ. Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий.

Удары по росийских объектах. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что частота и сила атак растет.

"Только за последнюю неделю произошло три значительных удара по НПЗ, в том числе в ночь с 28 на 29 января по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь", которая является частью Балтийской трубопроводной системы-2. В России банально не хватает ПВО для защиты своих объектов, а география атак дронов постоянно расширяется. Санкции от СБУ будут усиливаться", – отмечает Голобуцкий.

Политолог акцентирует на том, что россияне несут большие потери от атак.

"Прямой ущерб от таких "санкций СБУ" может достигать от 50 до 100 миллионов долларов на каждый удар, учитывая потери нефти и оборудования. Например, после последних атак по нефтеперекачивающей станции в Рязани убытки составляют 75 миллионов долларов. Но даже важнее косвенные потери из-за разорванных контрактов и остановленных поставок. Хотя эти цифры трудно точно сосчитать, они, очевидно, составляют сотни миллионов долларов", — подчеркивает эксперт.

Голобуцкий отмечает, что Кремль пытается создать у россиян иллюзию стабильной жизни, однако постоянные пожары на НПЗ невозможно скрыть.

"Во время очередных заявлений, что это "обломки дронов", даже российские телеграмм-каналы смеются. Обломки дронов СБУ — это самые точные и мощные обломки в мире", — добавляет политолог.

Также напоминаем, что во время атак на нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" была повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россияне вынуждены были останавливать магистральный трубопровод, поставляющий нефть в терминал в Ленинградской области.

Ранее "Комментарии" писали, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели.