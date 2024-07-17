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В Красном Кресте отказались рассказывать, помогут ли Украине вернуть замученных детей: причина

Омбудсман Лубинец требует от Красного Креста вернуть тела украинских подростков

сегодня, 18:28
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Черновалова Кристина

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой помочь вернуть тела двух украинских подростков, Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова, погибших в оккупированном Бердянске после того, как их обвинили в попытке сделать диверсию на железной дороге.

В Красном Кресте отказались рассказывать, помогут ли Украине вернуть замученных детей: причина

Омбудсман Лубинец требует от Красного Креста вернуть тела украинских подростков

Подростки были убиты без суда 24 июня 2023, и сейчас их семьи хотят их похоронить. Однако российская сторона не желает возвращать тела. Кроме того, появилась информация, что они могут тайно похоронить детей. Лубинец требует от МККК, чтобы те использовали свои возможности и помогли решить этот вопрос.

Отметим, что МККК – единственная международная организация, которая имеет право посещать места в оккупированных территориях. Именно на них возложены обязательства по репатриации тел и урегулированию таких ситуаций.

“Безнаказанность России и бездействие ответственных международных организаций привели к тому, что оккупанты не только не отпустили ребят из оккупации, но и вопреки всем нормам, убили их! А теперь не дают их похоронить достойно”, — отметил Лубинец.

Журналисты "Комментариев" также обратились в Международный комитет Красного Креста с вопросом, что уже сделано для возвращения тел детей. Однако представитель МККК в Украине, Пэт Гриффитс, сказал, что они не могут комментировать конкретные ситуации публично.

"Каждая потеря жизни есть трагедия. Мы не можем публично комментировать отдельные случаи, но можем сказать, что согласно международному гуманитарному праву, в любом международном конфликте все стороны должны обеспечивать возвращение тел умерших их семьям. Это то, чего заслуживают семьи в трауре".



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/6164
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