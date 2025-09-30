Сегодня с 9 утра российские оккупационные войска ударными БПЛА атакуют город Конотоп Сумской области. В ходе работы мобильных огневых групп в центре города получил ранение пулей в живот 79-летний местный житель. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

В Конотопе мужчина ранен пулей ПВО

По его данным, мужчину доставили в больницу и приступили к экстренной операции.

"Пуля ПВО ! Так что не находимся у окон и на улице во время работы ребят!!! " – подчеркнул мэр Конотопа.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 3 февраля 2025 года Россия атаковала Хмельницкую область. Тогда утром глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о последствиях ночной вражеской атаки:

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 2 враждебных БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало".

Вместе с тем, владелец одного из Староконстантиновских магазинов продуктов рассказал, что во время отражения вражеской атаки один из шаров прошел сквозь стену магазина, пробив морозильную бонету, и застрял в котлете. Повреждение предприниматель устранил самостоятельно, при этом очень благодарен силам ПВО, удерживающим наше небо.