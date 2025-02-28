В Конгрессе США предупредили Украину об очень непростых следующих шести месяцах

Конгрессмен-демократ украинского происхождения Евгений Виндман предусмотрел, что в течение следующих трех-шести месяцев Украина будет под сильным давлением. В своем комментарии для "Голоса Америки" он отметил, что администрация президента Дональда Трампа находится в состоянии определенной путаницы и раскола, и ей понадобится время, чтобы осознать, как Россия относится к мирным переговорам.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

"Давление на Украину не является способом достичь мирных соглашений. Вместо этого необходимо давить на Россию, но это потребует времени. В последующие три-шесть месяцев будет большое давление на Украину, и она должна оставаться сильной и устойчивой, я уверен, что она с этим справится", — отметил Виндман.

По его словам, мир либо находится в середине, либо в самом начале завершения российско-украинской войны. Он считает, что разрешение этого конфликта может состояться в ближайшие несколько лет, но окончательный результат пока неизвестен.

"Я верю в украинский народ, а также в западные и американские ценности. Мы можем выстоять, но впереди нас ждут трудные времена", — подытожил Виндман.

Портал "Комментарии" уже писал, что в среду между верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио была запланирована встреча. Однако ее внезапно отменили из-за "проблем с расписанием" на фоне усиления политической напряженности между Штатами и Европой. Официальные лица с обеих сторон объяснили невозможность встречи из-за проблем с графиком. В последний раз Каллас и Рубио встречались на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в прошлом месяце.